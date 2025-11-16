টঙ্গী স্টেশন রোডে ককটেল বিস্ফোরণ

গাজীপুরের টঙ্গীর স্টেশন রোডে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ রাতে টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় হঠাৎ বিকট শব্দে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের উড়ালসেতুর ওপর থেকে টঙ্গী-ঘোড়াশাল আঞ্চলিক সড়কে ককটেলটি নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা।
এ সময় বিস্ফোরণের বিকট শব্দে পথচারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলের পাশেই আগে থেকে চেকপোস্ট ডিউটিরত ছিলেন পুলিশ সদস্যরা। পরে ঘটনাস্থলে এসে বিস্ফোরিত ককটেলের আলামত সংগ্রহ করে নিয়ে যান তাঁরা।
এ বিষয়ে টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।