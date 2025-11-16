হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

টঙ্গী স্টেশন রোডে ককটেল বিস্ফোরণ

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গী স্টেশন রোডে ককটেল বিস্ফোরণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীর স্টেশন রোডে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে টঙ্গী স্টেশন রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

‎‎স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ রাতে টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় হঠাৎ বিকট শব্দে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের উড়ালসেতুর ওপর থেকে টঙ্গী-ঘোড়াশাল আঞ্চলিক সড়কে ককটেলটি নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা।

এ সময় বিস্ফোরণের বিকট শব্দে পথচারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলের পাশেই আগে থেকে চেকপোস্ট ডিউটিরত ছিলেন পুলিশ সদস্যরা। পরে ঘটনাস্থলে এসে বিস্ফোরিত ককটেলের আলামত সংগ্রহ করে নিয়ে যান তাঁরা।

‎‎এ বিষয়ে টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সম্পর্কিত

মুড়ির কারখানায় শ্রমিকের মৃত্যু

শ্রীপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে পেট্রলবোমা বিস্ফোরণ

টঙ্গীতে হামলার শিকার পুলিশ, আটক ৩

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে দূরপাল্লার গণপরিবহন কম, বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশের তল্লাশি

প্রতিবেশী গৃহবধূকে প্রেমিকের সঙ্গে দেখে ফেলায় খুন হয় শিশু আনাস: পুলিশ

গাজীপুরে ভোরে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি বাসে অগ্নিসংযোগ

গাজীপুরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে দুর্বৃত্তদের অগ্নিসংযোগ

হুইলচেয়ার উল্টে রাস্তায় পড়ে গেলেন প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ, কাভার্ড ভ্যানের চাপায় গেল প্রাণ

গাজীপুরে ৭ দোকানে আগুন, ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি

নবগঠিত আসন বাতিল, গাজীপুরবাসী হতাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা