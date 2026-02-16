হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

কাপাসিয়া: ৫৩ বছরের ইতিহাস ভেঙে জামায়াতের জয়

গাজীপুর প্রতিনিধি

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও শাহ রিয়াজুল হান্নান

দীর্ঘ ৫৩ বছর পর গাজীপুরের কাপাসিয়ায় এবার সংসদ নির্বাচনে জয় পেয়েছে জামায়াতে ইসলামী। ধানের শীষের প্রার্থীকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন জামায়াতের সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্মস্থান কাপাসিয়ায় ভোটের এমন ফলে হতবাক অনেকে।

তাজউদ্দীন আহমদের জন্ম উপজেলার রায়েদ ইউনিয়নের দরদরিয়া গ্রামে। তাঁর বাড়ির পাশেই দরদরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র। স্বাধীনতার পর থেকে সব সময় এখানে নৌকা বিজয়ী হয়েছে। এবারই প্রথম তার ব্যত্যয় ঘটল। স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নির্বাচনে না থাকলেও ঐতিহাসিকভাবে আওয়ামী ঘরানার ভোটব্যাংক হিসেবে পরিচিত এই কেন্দ্রে জামায়াতের জয় বড় রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে।

এবার এই কেন্দ্রের ১ হাজার ৯৩৩ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১ হাজার ৯৬ জন। তাঁদের মধ্যে জামায়াত পেয়েছে ৬৭৮ ভোট, বিএনপি পেয়েছে মাত্র ৩২৮ ভোট।

৩ লাখ ৩০ হাজার ৯৭৭ ভোটারের গাজীপুর-৪ আসনে ভোট পড়েছে ৬১ দশমিক ৬৫ শতাংশ। মোট প্রার্থী ছিলেন আটজন। দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১ লাখ ১ হাজার ৭৭৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। ধানের শীষের প্রার্থী সাবেক মন্ত্রী আ স ম হান্নান শাহর ছেলে শাহ রিয়াজুল হান্নান পেয়েছেন ৯০ হাজার ৩৯০ ভোট। দুজনের ব্যবধান ১১ হাজার ৩৮৯ ভোট।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর নিজ কেন্দ্র বেলাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পড়েছে। এর মধ্যে ধানের শীষ পেয়েছে ৫১১ ভোট। আর দাঁড়িপাল্লা পেয়েছে ১ হাজার ৫১৩ ভোট।

শাহ রিয়াজুল হান্নানের ঘাগুটিয়া চালা উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট পড়েছে প্রায় ৬৪ শতাংশ। ধানের শীষ পেয়েছে ৮৫৩ ভোট এবং দাঁড়িপাল্লা পেয়েছে ৩৩৩ ভোট।

অনেকের ধারণা ছিল, আওয়ামী লীগ মাঠে না থাকায় কাপাসিয়ায় এবার বিএনপি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। আ স ম হান্নান শাহ এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় তাঁর পরিবারের প্রতি স্থানীয়দের আবেগ এ ক্ষেত্রে কাজে দেবে। তবে শেষ পর্যন্ত এমন সমীকরণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং কিছু নেতা-কর্মীর নেতিবাচক কর্মকাণ্ড ভোটের মাঠে প্রভাব ফেলেছে।

কাপাসিয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মফিজ উদ্দিন বলেন, মানুষ এখন আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে বসে নেই। নানা বিষয় এখানে ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। বিএনপির নেতা-কর্মীদের নানা কর্মকাণ্ডও প্রভাব ফেলেছে।

বিএনপির প্রার্থী শাহ রিয়াজুল হান্নান বলেন, ‘আমাদের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তার দায়ভার আমি নিচ্ছি।’ বিজয়ী জামায়াতের সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বলেন, ‘মানুষ আমাকে রায় দিয়েছেন। সবার অংশগ্রহণে কাপাসিয়াকে এগিয়ে নিতে চাই।’

