কালীগঞ্জে দুই পা বিচ্ছিন্ন করে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা, অধরা দুর্বৃত্তরা

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নে দুই পা বিচ্ছিন্ন করে মনির মোল্লা (৫২) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার সন্ধ্যার পর পারাবর্তা এলাকার বন বিভাগের একটি খোলা জায়গা থেকে ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত মনির মোল্লা একই এলাকার মৃত হাশেম মোল্লার ছেলে।
রোববার সকালে কালীগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আশরাফুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘মরদেহ উদ্ধারের সময় দেখা যায়, নিহত ব্যক্তির শরীরে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর দুই পা শরীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ঘটনাটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড মনে হচ্ছে।’
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার সন্ধ্যার দিকে স্থানীয় কয়েকজন পারাবর্তার নির্জন স্থানে মরদেহটি দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন। পরে উলুখোলা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা মনির মোল্লার মরদেহ হিসেবে শনাক্ত করেন।
এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছিল। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ হত্যার কারণ ও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে তদন্ত চালাচ্ছে।