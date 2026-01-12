হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় ট্রেনের বগি থেকে এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়া স্টেশনে ট্রেনের বগি থেকে মোজাহার আলী (৬০) নামের এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করছে পুলিশ। তিনি উপজেলার ঘুড়িদহ ইউনিয়নের মতরপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল সর্দারের ছেলে।

‎বোনারপাড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল উদ্দিন আজ সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ৯টার দিকে বগুড়া সান্তাহার থেকে ছেড়ে আসা কলেজ ট্রেনটি গাইবান্ধার বোনারপাড়া রেলস্টেশনে পৌঁছায়। ট্রেনটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলাকালে রেলওয়ের ঝাড়ুদারেরা শেষ বগিতে ওই ব্যক্তির নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে বোনারপাড়া রেলওয়ে থানা-পুলিশকে জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।

‎‎বোনারপাড়া রেলওয়ে থানার ওসি মো. কামাল উদ্দিন বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে এটি স্বাভাবিক মৃত্যু বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত হলে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’‎

