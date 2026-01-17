গাইবান্ধায় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

গাইবান্ধার সাঘাটায় ট্রেনে কাটা পড়ে মহাসিন আলী (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার বোনারপাড়া স্টেশন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মহাসিন গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের বুড়িরভিটা ক্রোড়লগাছা গ্রামের আহম্মেদ আলীর ছেলে।
জানা গেছে, আজ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে দিনাজপুরগামী রামসাগর এক্সপ্রেস ট্রেন বোনারপাড়া স্টেশন ছাড়ে। স্টেশন থেকে একটু দূরে রেললাইন পার হওয়ার সময় মহাসিন ট্রেনটির নিচে কাটা পড়েন।
নিহত ব্যক্তির চাচাতো ভাই সাবেক ইউপি সদস্য শফিকুল ইসলাম বলেন, মহাসিন মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিলেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বোনারপাড়া রেলওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) লুৎফর রহমান বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ করা হয়নি। আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।