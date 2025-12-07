জাসদের কেন্দ্রীয় নেতাকে এনসিপির আহ্বায়ক করায় সদস্যসচিবের পদত্যাগ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সম্প্রতি গাইবান্ধা জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিতে জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এস এম খাদেমুল ইসলাম খুদিকে আহ্বায়ক করা হয়। তার প্রতিবাদ জানিয়ে সদস্যসচিব মাওলানা শাহ মাহমুদ তাঁর পদ থেকে পদত্যাগের আবেদন করেছেন। আজ রোববার বিকেলে মাওলানা শাহ মাহমুদ নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করছেন।
এর আগে ২ ডিসেম্বর দলটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম স্বাক্ষরিত গাইবান্ধা জেলা আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে জাসদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এস এম খাদেমুল ইসলাম খুদিকে আহ্বায়ক ও মাওলানা শাহ মাহমুদকে সদস্যসচিব করে ৫২ সদস্যবিশিষ্ট গাইবান্ধা জেলা আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন হয়।
সদস্যসচিব মাওলানা শাহ মাহমুদ পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেছেন, ‘আমি কিছুদিন পূর্বে গাইবান্ধা জেলার জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। দলের প্রতি আন্তরিকতা ও আদর্শিক অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ নিষ্ঠা নিয়ে কাজ চলমান রেখেছি। আমি দায়িত্ব নেবার পরেই দলের পরিচিতি সভা করেছি। জুলাই আগস্ট এ আহত ভাইবোনদের খোঁজখবর নিচ্ছি, যাচ্ছি শহীদ পরিবারের পাশে, ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার পাশাপাশি আমি সাংগঠনিক কাজ এগিয়ে নিচ্ছিলাম। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশে যে পরিবর্তন লক্ষ করছি, তা আমার ব্যক্তিগত নীতি, গণতান্ত্রিক বিশ্বাস ও সাংগঠনিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
‘অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাত দিনের ভেতরে বিনা নোটিশে পুনরায় কমিটি দিয়ে সংশোধিত আহ্বায়ক কমিটিতে আমাকে সদস্যসচিব মনোনীত করছেন। কিন্তু যাকে আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়েছে, তিনি আওয়ামীপন্থী ১৪ দলের শরিক জাসদের সক্রিয় নেতা, হাসানুল হক ইনুর খাস অনুসারী। গত মাসেও তিনি তাঁর সাংগঠনিক কাজ করেছেন। হঠাৎ কীভাবে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে পুনর্বাসিত হলো, আমরা বুঝতে পারছি না। ফ্যাসিবাদের দোসরকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি গাইবান্ধা জেলায় নেতৃত্ব দেওয়া আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। জুলাই-আগস্ট পরিপন্থী কাজ আমি করতে পারব না। কারণ, জুলাইয়ে আমার জেলায় ছয়জন ভাই শহীদ হয়েছেন এবং ৩০০-এর কাছাকাছি আহত হয়েছে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে গাইবান্ধা জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব মাওলানা শাহ মাহমুদ বলেন, ‘শনিবার এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক-সদস্যসচিব বরাবরে পদত্যাগের আবেদন করছি। ফ্যাসিবাদী শক্তি জাতীয় নাগরিক পার্টিতে পুনর্বাসিত হওয়াকে জুলাই শহীদ, আহতদের সঙ্গে গাদ্দারি করার সমান। এসব কারণে দায়িত্ব পালন করা আমার জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে। তাই গভীর বিবেচনা ও সমালোচনার পর আমি এনসিপির সদস্যসচিব পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’