গাইবান্ধায় মোটরসাইকেলে লুকিয়ে রাখা ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার, পালালেন আরোহী

গাইবান্ধায় অভিনব কায়দায় গাঁজা বহনের সময় একটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে পুলিশ। আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে পৌর শহরের ডিবি রোডের ট্রাফিক মোড়ে এই ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, নিয়মিত যানবাহন তল্লাশির অংশ হিসেবে ট্রাফিক মোড়ে চেকপোস্ট বসানো ছিল। এ সময় পুরান বাজারের দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আড়াল হওয়ার চেষ্টা করে। এতে সন্দেহ হলে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা মোটরসাইকেলটি থামানোর সংকেত দেন।
এ সময় আরোহী মোটরসাইকেলটি ফেলে দ্রুত পালিয়ে যান। পরে পুলিশ সেটি জব্দ করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে মোটরসাইকেলের সিটের নিচে এবং জ্বালানি ট্যাংকের ভেতরে লুকিয়ে রাখা গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ ১০ কেজির বেশি। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং পলাতক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।