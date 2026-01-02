হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় গাছ কাটার সময় চাপা পড়ে দুই বোনের মৃত্যু

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

দুই শিশুর মৃত্যুতে স্বজনের আহাজারি

গাইবান্ধা সদর উপজেলায় গাছ কাটার সময় চাপা পড়ে দুই বোনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে সদর উপজেলার বল্লমঝাড় ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই বোন হলো রঘুনাথপুর গ্রামের ফরিদ মিয়ার মেয়ে ফিহামনি (১১) ও জান্নাতি খাতুন (২)।

স্থানীয় লোকজন ও নিহত দুই বোনের পরিবার জানায়, রঘুনাথপুরে আব্বাসের মোড় এলাকার মধু মিয়া ও মতিউর রহমানের বাড়িতে গতকাল সকাল থেকে গাছ কাটার কাজ চলছিল। বিকেলে প্রতিবেশী ফরিদ মিয়ার মেয়ে ফিহামনি তার দুই বছর বয়সী বোন জান্নাতিকে কোলে নিয়ে গাছ কাটা দেখতে যায়। হঠাৎ কাটতে থাকা গাছটি দুই বোনের ওপর পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। ঘটনা ধামাচাপা দিতে গাছ কাটার লোকজন, গাছের মালিক মধু মিয়া এবং মতিউর রহমান লাশ দুটি ডালপালা ও পাতা দিয়ে ঢেকে রেখে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। এদিকে মেয়েরা বাড়ি ফিরে না আসায় রাতে বাবা ফরিদ উদ্দিন আশপাশে খুঁজতে গিয়ে গাছের নিচে চাপা পড়া অবস্থায় লাশ দুটি দেখতে পান। তাঁর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে গাছের নিচে চাপা পড়ে থাকা লাশ দুটি টেনে বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে গাইবান্ধা থেকে ফায়ার সার্ভিস ও সদর থানা-পুলিশ খবর পেয়ে গাছের নিচ থেকে লাশ বের করে আনে।

গাইবান্ধা সদর থানার সাব-ইন্সপেক্টর (তদন্ত) শ্রী সুমঙ্গল কুমার দাশ বলেন, রাতে লাশ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ কাজ করছে।

