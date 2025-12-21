হোম > সারা দেশ > ফেনী

ফেনী-১ আসনে খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

ফেনী প্রতিনিধি

ফেনী-১ আসনে খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-১ আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। আজ রোববার ফেনীর রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্রটি সংগ্রহ করেন বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল।

এ সময় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু তালেব, জেলা আইনজীবী ফোরামের সভাপতি অ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন খান নয়ন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট পার্থ পাল চৌধুরী, জেলা জিয়া মঞ্চের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট শাহজালাল ভূঁইয়া সবুজ, ছাগলনাইয়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি জাফর হোসেন, ফুলগাজী উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল হুদা শাহীন, জেলা ছাত্রদলের সহসাধারণ সম্পাদক মনির আহাম্মদ সম্রাটসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতা আবু তালেব বলেন, ‘কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বিএনপি চেয়ারপারসনের পক্ষে আমরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। বেগম খালেদা জিয়া দেশের গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীক। ফেনী-১ আসনের জনগণ তাঁর নেতৃত্বে আবারও কাজ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।’  

উল্লেখ্য, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ফেনী-১ আসন থেকে এর আগে পাঁচবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

