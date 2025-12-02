হোম > সারা দেশ > ফেনী

ভাতিজাদের হামলায় বৃদ্ধের মৃত্যুর অভিযোগ

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

হাসমত উল্যাহ। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুর রামগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ভাতিজাদের হামলায় হাসমত উল্যাহ (৭০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার ভোরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা আজ সকালে অভিযুক্ত ভাতিজা তোফায়েল আহমদ ও মোহন হোসেনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

এর আগে গতকাল সোমবার রাতে রামগঞ্জের বাঁশঘর এলাকায় হাসমত উল্যাহর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।

নিহত হাসমত রামগঞ্জ পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশঘর এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত ভাতিজা তোফায়েল ও মোহন হাসমতের ছোট ভাই আমিনুল উল্যাহর ছেলে।

পুলিশ ও স্বজনেরা জানান, গতকাল রাত ১১টায় হাসমতের বসতঘর জোর করে দখল করতে যান তোফায়েল ও মোহন। এতে হাসমত ও তাঁর পরিবারের লোকজন বাধা দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তোফায়েল ও মোহনের নেতৃত্বে ১০ থেকে ১৫ জন সন্ত্রাসী হাসমতকে এলোপাতাড়ি মারধর করে। পরিবারের লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসমতকে উদ্ধার করে রামগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপরই তোফায়েল ও মোহন পালিয়েছেন। হাসমতের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা আজ সকালে তোফায়েল ও মোহনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল বারী বলেন, পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

চাচা-ভাতিজাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমিসংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছে। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

সম্পর্কিত

ফেনীতে গভীর রাতে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন

তদন্ত করতে গিয়ে হামলার শিকার এসআইসহ তিন পুলিশ

ফেনীতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বাসে আগুন

ফেনীতে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

চুরি মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কারাগারে

সোনাগাজীতে শিশুর হাতে বন্দুক—ফেসবুকে ছবি

নিষিদ্ধ সময়েও ব্যস্ত সোনাগাজীর জেলেরা

ফেনীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে পড়ল দোকানে, নিহত ৩

স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা, স্ত্রী আটক

টিকটক কমেন্টস নিয়ে দুই স্কুলের ছাত্রদের মারামারি, আহত ১০
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা