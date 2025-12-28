হোম > সারা দেশ > ফরিদপুর

ফরিদপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতাদের সঙ্গে হেযবুত তাওহীদের সংঘর্ষ, আহত ১০

ফরিদপুর প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ফরিদপুরে হেযবুত তাওহীদ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ফরিদপুর শহরের চরকমলাপুর জোড়া সেতু এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের ১০ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

হেযবুত তাওহীদের প্রচারে বাধা দেওয়া নিয়ে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। হেযবুত তাওহীদের নেতা-কর্মীদের কিলঘুষিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই নেতাসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা শাখার সাবেক সদস্যসচিব সোহেল রানা ও একই কমিটির যুগ্ম সদস্যসচিব আরিয়ান ইসলাম কাইয়ূম। এর মধ্যে চোখে গুরুতর আঘাত পাওয়া কাইয়ূমকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া পল্লব সরকার রবি, রাফসান জানি ও মোশারফ হোসেন নামের আরও তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শহরের চরকমলাপুর এলাকায় হেযবুত তাওহীদ ফরিদপুর জেলা শাখার আয়োজনে সংগঠনের ইমাম মোহাম্মদ হোসাইন সেলিমের বক্তব্য মাইকে প্রচার করা হচ্ছিল। ওই সময় ঘটনাস্থলে কিছু ব্যক্তি তাঁদের প্রচারে বাধা দিলে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে ছাত্রনেতারা এসে হেযবুত তাওহীদের প্রচারে বাধা দেন। তখন দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের ১০ জনের আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

আহত সোহেল রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হেযবুত তাওহীদ বাংলাদেশের একটি বিতর্কিত সংগঠন। তারা ইসলাম ধর্মকে বিকৃতি করে উপস্থাপন করে আসছে। এসব নিয়ে তারা প্রচার-প্রচারণা করলে স্থানীয় মাদ্রাসাছাত্ররা বাধা দেয় এবং খবর পেয়ে আমরা সেখানে গেলেই হামলা চালায়।’

এ হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা শাখার আহ্বায়ক বলেন, ইসলাম বিকৃতিকারী ও ফিতনাবাজ সন্ত্রাসী সংগঠন এ হামলা চালিয়েছে। অবিলম্বে এর বিচার করতে হবে।

এদিকে হেযবুত তাওহীদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও জেলা শাখার সাবেক সভাপতি মাহাবুবুল আলম নিক্কন পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেন, ‘কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত দুই দিন ধরে শহরে প্রচারণা চালাচ্ছিলাম। আজ হঠাৎ করে বাধা দিয়ে মব তৈরি করে আমাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। এ ঘটনায় আমাদের পাঁচ সদস্য আহত হয়েছেন।’ তবে আহত ব্যক্তিদের নাম তিনি জানাতে পারেননি।

ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গেছে। তারা ফিরে এলে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে।

সম্পর্কিত

ফরিদপুরে জেমসের কনসার্ট পণ্ড, কী ঘটেছিল সেখানে

ফরিদপুরে ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ: ভাই-বোনসহ নিহত ৩

ফরিদপুর জিলা স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহিরাগতদের হামলা, অনেক শিক্ষার্থী আহত

গ্রাম্য বিরোধে প্রতিপক্ষের হামলায় একজন নিহত, বাড়িঘর ভাঙচুর

চেক ডিজঅনারের মামলা: ফরিদপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কয়েদির মৃত্যু

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে যোগ দিতে গিয়ে কৃষক দল নেতার মৃত্যু

মাদক কেনার টাকার জন্য সহকর্মীকে হত্যা, রিকশা ছিনতাই; গ্রেপ্তার ২

ফরিদপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নতুন কমিটি ঘোষণা, নেতৃত্বে রিয়াজ-সজল

ফরিদপুরে অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে মহড়া দেওয়া সেই যুবক গ্রেপ্তার

সাত খুনের চারটিই ক্লুলেস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা