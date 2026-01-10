বিয়েবাড়িতে গান বাজানো নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২

মাদারীপুরের রাজৈরে বিয়েবাড়িতে উচ্চ শব্দে গান বাজানোকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুজন আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলে। রাজৈর উপজেলার ব্যাপারীপাড়া মোড় ও পশ্চিম রাজৈর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষের সময় একটি দোকান ও দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। ঘটনার পর থেকে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রাজৈর পৌরসভা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাদশাহ মীরের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ, আহত ব্যক্তি ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজৈর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম রাজৈর এলাকার শহীদ শেখের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে উচ্চ শব্দে গান বাজানো হচ্ছিল। শুক্রবার জুমার নামাজের সময় রাজৈর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর খান গান বাজাতে নিষেধ করেন। এ সময় মসজিদের ভেতরে শহীদ শেখের ভাই অলি শেখের সঙ্গে জাহাঙ্গীর খানের কথা-কাটাকাটি হয়।
এর জেরে সন্ধ্যায় রাজৈর বাজারের ব্যাপারীপাড়া মোড়ে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়। পরে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষের সময় জাহাঙ্গীর খানের জ্বালানি কাঠের দোকান ও দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। এতে রাজৈর পৌরসভা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাদশাহ মীরসহ দুজন আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে রাতেই বাদশাহ মীরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
খবর পেয়ে রাজৈর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিনুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে উত্তেজনা থাকায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং টহল জোরদার করা হয়েছে।