নুরাল পাগলের দরবারে হামলা: আরও ১ যুবক গ্রেপ্তার

রাজবাড়ী প্রতি‌নি‌ধি

গ্রেপ্তারকৃত মো. মিজানুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর গোয়াল‌ন্দে নুরাল পাগ‌লের দরবা‌রে হামলা চালিয়ে জেনারেটর চুরির অভিযোগে মো. মিজানুর রহমান (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার রাতে রাজবাড়ী সদর উপজেলার লক্ষ্মীকোল সোনাকান্দর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফ আল রাজিব। গ্রেপ্তার মিজানুর রহমান একই গ্রামের হারুনুর রশিদের ছেলে।

রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফ আল রাজিব জানান, গত ৫ সেপ্টেম্বর জুমার নামাজের পর ‘ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি’র ব্যানারে গোয়ালন্দ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলের দরবারে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। ওই হামলায় পুলিশসহ প্রায় অর্ধশত মানুষ আহত হন এবং নুরাল পাগলের ভক্ত রাসেল মোল্লা নিহত হন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে পুলিশের ওপর হামলা চালানো হয় এবং তাদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। হামলার পর নুরাল পাগলের মরদেহ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।

পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় ওই রাতেই গোয়ালন্দ ঘাট থানার উপপরিদর্শক সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৩ হাজার ৫০০ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। অন্যদিকে, ভক্ত রাসেল মোল্লা নিহতের ঘটনায় ৮ সেপ্টেম্বর রাতে তার বাবা আজাদ মোল্লা বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৪ হাজার জনকে আসামি করে আরেকটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লাশ পোড়ানো, চুরি ও জখমের অভিযোগ আনা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও জানান, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও গোয়ালন্দ ঘাট থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে মিজানুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। নুরাল পাগলের দরবারে হামলার সময় তাঁর বাড়ি থেকে জেনারেটর চুরি করা হয়েছিল। ভিডিও ফুটেজ দেখে আসামিকে শনাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় দায়ের করা দুটি মামলায় এ পর্যন্ত মোট ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

