সালথায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩০, বাড়িঘর ভাঙচুর

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুরে সালথার বাহিরদিয়া গ্রামে আজ শুক্রবার সকালে দুই পক্ষের সময় বাড়িঘরে ভাঙচুর চালানো হয়। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হন। মসজিদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই সংঘর্ষ বাধে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের বাহিরদিয়া গ্রামে দুই পক্ষের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। এ সময় দুটি বাড়ি ও একটি দোকান ভাঙচুর করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী সরকারের পতনের পর থেকে এলাকার আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বাহিরদিয়া গ্রামের ইমরান মোল্যার সঙ্গে মৌলভি হেমায়েত হোসেনের বিরোধ চলছিল। তাঁরা দুজনেই বিএনপির সমর্থক। তবে দলীয় কোনো পদ নেই।

চলমান বিরোধের মধ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে ইমরানের সমর্থক নজরুলের কাছে থাকা স্থানীয় মসজিদের দরজার চাবি চাইতে যান মৌলভি হেমায়েত হোসেনের সমর্থকেরা। এ সময় চাবি না দেওয়ায় দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এর পর থেকে দিনভর উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। খবর পেয়ে রাতে পুলিশ, বাহিরদিয়া মাদ্রাসার আলেমা-ওলামা ও বিএনপি নেতারা গিয়ে ঘটনাটি মীমাংসার চেষ্টা করেন এবং উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার পরামর্শ দেন।

এরই জের ধরে আজ সকাল ৬টার দিকে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী চলে সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। সংঘর্ষের সময় দুটি বাড়ি ও একটি দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে অন্তত ১০ জনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও বোয়ালমারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে ইমরান মোল্যা ও হেমায়েত মৌলভির মোবাইল ফোন নম্বরে কল দিয়ে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতাউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই এলাকার পরিবেশ শান্ত রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।’

