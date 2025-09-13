ফরিদপুরে ছোট ভাইয়ের বঁটির কোপে বড় ভাই নিহত

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পারিবারিক কলহের জেরে ছোট ভাইয়ের বঁটির কোপে বড় ভাই সালাউদ্দিন শেখ (৩০) নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দিবাগত রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সালাউদ্দিন মারা যান। নিহত সালাউদ্দিন শেখ উপজেলার তুজারপুর ইউনিয়নের ভদ্রাসন গ্ৰামের শাহজাহান শেখের ছেলে। শুক্রবার দুপুরে তাঁকে কুপিয়ে জখম করেন ছোট ভাই আলাউদ্দিন শেখ (২৫)। ঘটনার পরই তিনি পালিয়ে গেছেন।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার সকালে পারিবারিক কলহের জেরে দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ছোট ভাই বঁটি দিয়ে বড় ভাইকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেন। এতে বড় ভাই সালাউদ্দিনের পেট কেটে ভুঁড়ি বের হয়ে যায়। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা পর রাতেই তিনি মারা যান। আজ শনিবার সকালে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘাতক আলাউদ্দিন শেখ পালিয়েছেন। তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্ৰহণ করা হবে।