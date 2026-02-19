হোম > সারা দেশ > দিনাজপুর

দিনাজপুরে বাসের ধাক্কায় স্কুলছাত্র নিহত, মহাসড়ক অবরোধ

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

বিক্ষুদ্ধ স্কুলশিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুর চিরিরবন্দর উপজেলায় ভ্যানগাড়িতে বাসের ধাক্কায় জুনাইদ হাসান জিসান (৬) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার আমতলী বাজারে গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বেলা ২টা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ স্কুলছাত্ররাসহ এলাকাবাসী গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে।

নিহত জিসান উপজেলার খেড়কাটি মধুপাড়া গ্রামের জুয়েল ইসলামের ছেলে।

চিরিরবন্দর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আহসান হাবিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা আহাদ পরিবহনের একটি বাস দিনাজপুরের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ভ্যান বাসের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলে স্কুলছাত্র জিসান নিহত হয়। এ সময় ভ্যানচালক ও আরও চার স্কুলছাত্র আহত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় আহতদের দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ স্কুলছাত্র ও এলাকাবাসী মহাসড়ক অবরোধ করে।

সম্পর্কিত

দিনাজপুরে ভুট্টাখেত থেকে কিশোরের লাশ উদ্ধার

দিনাজপুর-১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী মনজুরুল ইসলাম মঞ্জু বিপুল ভোটে জয়ী

বিএনপির জনসভা: আবারও ‘ধানমানব’সেজে অপেক্ষা

ক্ষমতায় গেলে ১ লাখ হেলথ কেয়ারার নিয়োগ দেওয়া হবে: তারেক রহমান

দিনাজপুরে ‘ধানমানব’ সেজে তারেক রহমানের অপেক্ষায় খাদেমুল

তারেক রহমানের জনসভায় খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসছেন নেতা-কর্মীরা

দিনাজপুরে বাসচাপায় শিশু নিহত, রংপুর-পঞ্চগড় মহাসড়ক অবরোধ

বিএনপি থেকে বহিষ্কার হয়ে মিষ্টি বিতরণ, ভিডিও ভাইরাল

দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে: হাসনাত আবদুল্লাহ

শ্বশুরবাড়িতে ৪৯১ বস্তা সার পাচারের চেষ্টা, ডিলারকে ১ লাখ টাকা জরিমানা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা