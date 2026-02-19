দিনাজপুরে বাসের ধাক্কায় স্কুলছাত্র নিহত, মহাসড়ক অবরোধ

দিনাজপুর চিরিরবন্দর উপজেলায় ভ্যানগাড়িতে বাসের ধাক্কায় জুনাইদ হাসান জিসান (৬) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার আমতলী বাজারে গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বেলা ২টা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ স্কুলছাত্ররাসহ এলাকাবাসী গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে।
নিহত জিসান উপজেলার খেড়কাটি মধুপাড়া গ্রামের জুয়েল ইসলামের ছেলে।
চিরিরবন্দর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আহসান হাবিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা আহাদ পরিবহনের একটি বাস দিনাজপুরের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ভ্যান বাসের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলে স্কুলছাত্র জিসান নিহত হয়। এ সময় ভ্যানচালক ও আরও চার স্কুলছাত্র আহত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় আহতদের দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ স্কুলছাত্র ও এলাকাবাসী মহাসড়ক অবরোধ করে।