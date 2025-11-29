এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে পুলিশ মোতায়েন

ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রের সংক্রমণজনিত সমস্যায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) চিকিৎসাধীন আছেন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় হাসপাতালের সামনে জড়ো হচ্ছেন বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতা–কর্মীরা।
বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে এক বার্তায়, খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সার্বিক স্বার্থে পরিবার ও দলের পক্ষ থেকে নেতা-কর্মীদের বসুন্ধরা এভার কেয়ার হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) একটি সূত্র জানিয়েছে, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার পরই হাসপাতাল এলাকা ঘিরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়।
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ডিএমপির অন্তত ৫০ সদস্যের একটি ফোর্স এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে মোতায়েন করা হয়েছে। তবে পুলিশ মোতায়েনের কারণ বা বিস্তারিত বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ মন্তব্য করতে রাজি হননি।