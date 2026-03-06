দোহারে পারিবারিক কলহে ঘুমন্ত স্বামীর পুরুষাঙ্গ কেটে দেওয়ার অভিযোগ, স্ত্রী পলাতক

ঢাকার দোহারে পারিবারিক কলহের জেরে ঘুমন্ত স্বামীর পুরুষাঙ্গ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার ভোরে উপজেলার বিলাসপুর ইউনিয়নের মিল্লিক বিলাসপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত স্ত্রী পায়েল পলাতক রয়েছেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
আহত ব্যক্তি ফিরোজ হোসেন (৩৮)। তিনি জয়পাড়া মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটের একজন ব্যবসায়ী এবং ওই এলাকার শেখ আনছারের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৬-১৭ বছর আগে জয়পাড়া খাড়াকান্দা গ্রামের পায়েলের সঙ্গে ফিরোজের বিয়ে হয়। বিয়ের পর বিভিন্ন পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রায়ই কলহ লেগে থাকত।
অভিযোগ রয়েছে, শুক্রবার ভোরে ফিরোজ হোসেন ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় স্ত্রী পায়েল ব্লেড দিয়ে তাঁর পুরুষাঙ্গ কেটে দেন। এ সময় তাঁর চিৎকারে পরিবারের সদস্যরা ছুটে এসে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দোহার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠান।
এ বিষয়ে দোহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বকর সিদ্দিক বলেন, এই ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।