‘রোজা ও পূজা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ’: শিশির মনিরের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন, তদন্তে ডিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। ছবি: সংগৃহীত

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুনামগঞ্জ-২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনিরের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করা হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলামের আদালতে এই আবেদন করা হয়। আদালত বাদীর জবানবন্দি নিয়ে অভিযোগটি মহানগর গোয়েন্দা পুলিশকে (ডিবি) তদন্তের নির্দেশ দেন।

‘রোজা ও পূজাকে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ’ বলে মন্তব্য করায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে মামলার আবেদন করেন আইনজীবী রিদওয়ান হোসেন রবিন।

বাদীপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করে অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে আগামী ২৭ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ডিবিকে নির্দেশ দিয়েছেন। তদন্তে যদি অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়, তাহলে বিবাদীর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেবেন আদালত।

মামলার আরজিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ‘ডিএসএন’ নামের একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ভিডিওতে শিশির মনির মন্তব্য করেন, ‘রোজা ও পূজা একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ।’ তিনি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের মুসলিম জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে এ বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়।

মামলার আরজিতে আরও বলা হয়েছে, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরা নিরাকার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখেন, যার প্রতিদান আল্লাহ নিজ হাতে দেবেন। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দেব-দেবীর আকৃতিতে পূজা করেন। রোজাকে পূজার সঙ্গে তুলনা করা বা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের উক্তি সরাসরি ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাতের শামিল এবং তা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস।

আইনজীবী শিশির মনির এই মামলা প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে জানান, মামলার বাদী ও সাক্ষীরা ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্য। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, তাঁরা একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। মামলার বিষয়বস্তু পড়ে মনে হয়েছে, বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তাঁরা এই মামলা করেছেন। তিনি আইনগতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন বলে বিবৃতিতে জানান।

