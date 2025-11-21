ঢাকা-মাওয়া সড়কের ওপর ময়লার ভাগাড়

ঢাকা-মাওয়া ব্যস্ততম সড়কের ওপর স্থাপিত ময়লার ভাগাড়ের কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকাবাসী, ব্যবসায়ী ও পথচারীরা। দুর্গন্ধ ছাড়াও এ বর্জ্যের কারণে সড়ক সংকুচিত হওয়ায় প্রায়ই সৃষ্টি হচ্ছে যানজটের। এলাকাবাসী দ্রুত এটি অন্যত্র নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
পথচারী জাকির হোসেন বলেন, ‘এটি ঢাকা-মাওয়া সড়ক। এ রকম ব্যস্ততম রাস্তার ওপর কীভাবে ময়লার স্টেশন হয়, তা আমাদের বোধগম্য নয়। এর দুর্গন্ধে নাক চেপে চলাচল করতে হচ্ছে।’
এ ব্যাপারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এয়ার কমোডর মো. মাহবুবুর রহমান তালুকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘উপযুক্ত জায়গা না থাকায় আমাদের এখানে ময়লা রাখতে হচ্ছে। আমাদের লোকজন জায়গা খুঁজতেছে। আপনারা আমাদের জায়গা দেখায় দেন, আমরা এটাকে সেখানে সরায় নেব।’
সরেজমিনে দেখা যায়, দোলাইরপাড় থেকে জুরাইন যাওয়ার প্রায় মাঝামাঝি স্থানে ও নৌকা ওভারব্রিজের পূর্ব পাশে প্রধান রাস্তার ওপর এই ময়লার স্টেশন। এখানে রাস্তার ওপর বিশাল জায়গা নিয়ে ময়লা ফেলার বড় পাঁচটি লোহার কনটেইনার স্থাপন করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। ডিএসসিসির কয়েকজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে তিন চাকার গাড়িতে ময়লা এনে কনটেইনার ও রাস্তার ওপর ফেলতে দেখা গেছে। সে সঙ্গে কয়েকজন ছিন্নমূল মানুষ ময়লা থেকে বিভিন্ন জিনিস বেছে নিচ্ছিলেন।
ময়লার দুর্গন্ধে চারদিকের পরিবেশ বিষিয়ে উঠেছে। ফলে অবর্ণনীয় দুর্ভোগে পড়েছেন পথচারী, এলাকাবাসী ও আশপাশের কয়েকটি আয়রন মার্কেটের ব্যবসায়ী ও কর্মচারীরা। জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে এখানে ময়লার স্টেশনটি গড়ে তোলা হয়। ডিএসসিসির ৫২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসাবাড়ির ময়লা এখানে ফেলা হয়। এটাকে আগের জায়গায় অর্থাৎ পূর্ব জুরাইন হাজি লাল মিয়া সরদার রোডের মাথায় বা জুরাইন ফ্লাইওভারের নিচে সরকারি জায়গায় স্থানান্তরের দাবি জানান এলাকাবাসী।
ময়লা স্টেশনের পাশে অবস্থিত জালালাবাদ আয়রন মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান মিন্টু বলেন, ‘এখানে কয়েকটি আয়রন মার্কেট রয়েছে। এদিক দিয়ে হাজার হাজার লোকের চলাচল। শুধু তা-ই নয়, ব্যস্ততম মূল রোডের ওপর ময়লার স্টেশন থাকায় যানবাহন চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে প্রায়ই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। আর এসব ময়লার দুর্গন্ধে আমরা পড়েছি চরম দুর্ভোগে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ক্রেতারাও পড়েন চরম বিড়ম্বনায়। তাই এটাকে দ্রুত অন্যত্র সরানো হোক, তা না হলে আমরা বৃহত্তর স্বার্থে মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’
নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডিএসসিসির এক পরিচ্ছন্নতাকর্মী বলেন, এই ময়লার স্টেশনটি আগে জুরাইনের হাজি লাল মিয়া সরদার রোডের মাথায় ছিল। এখনো সেখানে জায়গা আছে। এটি সেখানে নেওয়া যেতে পারে। তবে প্রতিদিন রাতে সিটি করপোরেশনের বড় গাড়ি এসে ময়লাগুলো দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মাতুয়াইলের ডাম্পিং স্টেশনে নিয়ে যায়।