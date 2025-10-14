মিরপুরে রাসায়নিকের গুদাম ও পোশাক কারখানার কোনোটিরই লাইসেন্স, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে আগুন লাগা সেই রাসায়নিক গুদাম ও পোশাক কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাসহ লাইসেন্স কোনোটিই ছিল না বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী।
সেখানে কোনো ধরনের অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না জানিয়ে তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এই গার্মেন্টস অথবা কেমিক্যাল গোডাউনের কোনো ধরনের ফায়ার সেফটি প্ল্যান ছিল না এবং কোনো লাইসেন্সও ছিল না।
স্থানীয় শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করেও গার্মেন্টসটির নাম জানা যায়নি বলেও জানান তিনি।