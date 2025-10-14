হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মিরপুরে রাসায়নিকের গুদাম ও পোশাক কারখানার কোনোটিরই লাইসেন্স, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মিরপুরে আগুন লাগার ঘটনায় লাশ উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে আগুন লাগা সেই রাসায়নিক গুদাম ও পোশাক কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাসহ লাইসেন্স কোনোটিই ছিল না বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী। ‎

সেখানে কোনো ধরনের অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না জানিয়ে তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এই গার্মেন্টস অথবা কেমিক্যাল গোডাউনের কোনো ধরনের ফায়ার সেফটি প্ল্যান ছিল না এবং কোনো লাইসেন্সও ছিল না।

‎স্থানীয় শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করেও গার্মেন্টসটির নাম জানা যায়নি বলেও জানান তিনি। ‎

সম্পর্কিত

মিরপুরে কারখানার নিচতলা ছিল টক্সিক গ্যাস ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ওপরে ছাদের দরজা বন্ধ

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে

স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণ, যুবকের ৪৪ বছরের কারাদণ্ড

মাইলস্টোনে ক্লাসে ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগে বিজ্ঞানের শিক্ষককে চাকরিচ্যুত

মিরপুরে উদ্ধার ১৬ লাশের চেহারা দেখে শনাক্ত সম্ভব নয়, ডিএনএ টেস্ট প্রয়োজন: ফায়ার সার্ভিস

রাজধানীর ৩০০ ফিটে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

‘জুলাই যোদ্ধাকে’ জুলাই ফাউন্ডেশনে পাইপ দিয়ে মারধর, ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস আগামীকাল

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ১৬

কোরআন অবমাননার সময়ের কিছুই মনে নেই অপূর্বের, ৫ দিনের রিমান্ডে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা