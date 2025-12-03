হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বনশ্রীতে বাসের চাপায় থেঁতলে গেল পথচারীর মাথা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বুধবার সকাল ৮টার দিকে বনশ্রীতে বাসের চাপায় এক পথচারী নিহত হয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর রামপুরা এলাকার বনশ্রীতে অছিম পরিবহনের একটি বাসের চাপায় এক পথচারী নিহত হয়েছেন। তবে তাঁর নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। আজ বুধবার সকাল ৮টার দিকে বনশ্রীর আইডিয়াল স্কুলসংলগ্ন বন্দর নার্সারি গ্যাপের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল থেকে স্টাফ কোয়ার্টার যাওয়ার পথে নার্সারি গ্যাপের সামনে এক পথচারী রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় অছিম পরিবহনের একটি বাস (ঢাকা মেট্রো ব ১১-৮৩৪০) ওই পথচারীকে চাপা দেয়। এতে ওই পথচারী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। বাসের চাপায় তাঁর মাথা থেঁতলে মগজ বেরিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই বাসটি আটক করা হয়। তবে চালক পালিয়ে গেছেন।

নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে জানান ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সদর দপ্তরের পুলিশ কর্মকর্তা (ট্রাফিক) নুরুস সামাদ বাপ্পি।

