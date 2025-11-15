ডিএমপির ৬ অতিরিক্ত ডিসিকে বদলি

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) পদমর্যাদার ছয় কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী, এনডিসি স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ বদলি করা হয়। আজ শনিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বদলি হওয়া কর্মকর্তারা হলেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পিওএম-উত্তর বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার মো. আখিউল ইসলাম বিপিএম, পিপিএমকে ওয়ারী বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালাইসিস বিভাগের (ইন্টারনাল ওভারসাইট অ্যান্ড অ্যাডমিন) অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার মো. মোস্তাফিজুর রহমানকে সিটিটিসির অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ট্রাফিক) মতিঝিল বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার পরিত্রাণ তালুকদারকে (ট্রাফিক) মিরপুর বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
এ ছাড়া ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সিটি সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার মো. বকুল হোসেনকে ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালাইসিস বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ট্রাফিক) মিরপুর বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার ইমরানুল ইসলাম (পিপিএম) সেবাকে (ট্রাফিক) মতিঝিল বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার হিসেবে বদলি করা হয়েছে এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার ট্রাফিকের দপ্তরের (ট্রাফিক-অ্যাডমিন) অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার শারমিন আকতার চুমকিকে (পিওএম) পশ্চিম বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।