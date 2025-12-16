হোম > সারা দেশ > ঢাকা

আমাদের নিরাপত্তা নিজেদেরকেই নিশ্চিত করতে হবে: নাহিদ ইসলাম​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

বক্তব্য দেন নাহিদ ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

সরকার ও পুলিশের ওপর নির্ভর করে জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম । তিনি বলেছেন, ‘আমাদের নিরাপত্তা নিজেদেরকেই নিশ্চিত করতে হবে। ফলে জনগণের মধ্যে আমাদের সেই সংগঠন লাগবে।’

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

নাহিদ বলেন, ‘জনগণকে আমরা আবারও আহ্বান জানাব—৫ আগস্টের পরবর্তী সময়ে আমাদের নিরাপত্তা আমরা নিজেরাই নিশ্চিত করেছিলাম, যখন কোনো সরকার ছিল না, পুলিশ ছিল না। বাংলাদেশ সেই পরিস্থিতির দিকেই যাচ্ছে। সরকার ও পুলিশের ওপর নির্ভর করে আমরা আমাদের জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারব না। ফলে মানুষকে সচেতন থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।’

নাহিদ আরও বলেন, ‘সামনের যে নির্বাচন, এই নির্বাচনটি হচ্ছে গণভোট। ফলে আগামীর নির্বাচনে গণভোটে সংস্কারের পক্ষে গণজোয়ার তৈরি হবে—আমরা সেই প্রত্যাশা রাখি। এনসিপির যাঁরা এমপি পদপ্রার্থী রয়েছেন, তাঁরা সংস্কারের পক্ষে। “হ্যাঁ”-এর পক্ষে শাপলা কলি নিয়ে জনগণের দরজায় যাবেন। আমরা সংস্কারের পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব, আমরা কখনোই আর বাংলাদেশকে ৫ আগস্টের পূর্ববর্তী জায়গায় নেব না।’

এ সময় এনসিপির আখতার হোসেন, সারজিস আলম, তাসনিম জারাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

