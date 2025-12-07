হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কেরানীগঞ্জে ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ইব্রাহিম (৩৫) নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৪ হাজার ৫০০টি ইয়াবা এবং মাদক কারবারের ৪ লাখ ১০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) জেলা গোয়েন্দা শাখা দক্ষিণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ক্রাইম অ্যান্ড অপস তরিকুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, শনিবার রাতে কোন্ডা ইউনিয়নের ঘোষকান্দা এলাকায় জেলা ডিবি দক্ষিণের ওসি মো. সাইদুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ইব্রাহিমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনি আরও বলেন, ইব্রাহিম চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার বাসিন্দা হলেও রাজধানীর মিরপুর এলাকায় থেকে দীর্ঘদিন মাদক কারবার করছিলেন। অভিযানের সময় তাঁর সহযোগী এবং মাদক চক্রের মূল হোতা আনোয়ার হোসেন পালিয়ে যান। ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে আগে দুটি মামলা রয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

উদ্বোধন হলো কসাইবাড়ি-কাঁচকুড়া বাজার ‘হাফেজ্জী হুজুর সরণি’

সেই এনায়েত করিমের মামলায় সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে গ্রেপ্তার দেখাল ডিবি

‘রোজা ও পূজা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ’: শিশির মনিরের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন, তদন্তে ডিবি

রাজবাড়ীতে মুক্তিযোদ্ধাদের কবরের জন্য নির্ধারিত স্থানে আগুন

শাহজালাল বিমানবন্দরে যাত্রীর লাগেজে ৯৩ হাজার ইউরো

সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল ডিবি

সালমান শাহ হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পেছাল

ইটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, ৬ জনের কারাদণ্ড

যাত্রাবাড়ীতে বিদেশি পিস্তলসহ গ্রেপ্তার ২

নারায়ণগঞ্জে এক বাসায় বিস্ফোরণ, শিশুসহ দগ্ধ ৪
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা