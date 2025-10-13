হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাবির আবাসিক হলে শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ

জাবি প্রতিনিধি 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি বিভাগের ৫৪তম ব্যাচের (২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থীদের ওপর র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে একই বিভাগের ৫৩তম ব্যাচের (২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ) কয়েকজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে।

আজ রোববার (১২ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ নম্বর হলের (শেখ রাসেল হল) ৪০৩ নম্বর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও হল সংসদ প্রতিনিধিরা।

ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা গেছে, আজ রাতে নবীনদের প্রথমে রফিক-জব্বার চত্বরে ডাকা হয়। পরে তাঁদের ২১ নম্বর হলের ৪০৩ নম্বর কক্ষে যেতে বলা হয়। কক্ষে প্রবেশের পর নবীনদের দুই সারিতে দাঁড় করিয়ে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখতে বলা হয়। দরজা-জানালা বন্ধ করে সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে অন্ধকার কক্ষে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এ সময় ‘হলের নিয়মকানুন’ ও ‘শৃঙ্খলা মেনে চলা’ বিষয়ে নানা প্রশ্ন করেন ৫৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা।

তবে অভিযুক্ত শিক্ষার্থীরা র‍্যাগিংয়ের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলছেন, নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আলোচনার জন্য জুনিয়রদের ডাকা হয়েছিল। গরমের কারণে আলো নেভানো ছিল আর পাশের কক্ষে পরীক্ষার্থী থাকায় শব্দ এড়াতে দরজা-জানালা বন্ধ রাখা হয়েছিল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং: প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ

অভিযোগের বিষয়ে ২১ নম্বর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন বলেন, ‘আমরা হল সংসদের প্রতিনিধি, কিছু শিক্ষার্থী, হলের কয়েকজন স্টাফসহ তাদের হাতেনাতে ধরেছি। এটা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা পরিপন্থী একটি কাজ। বিস্তারিত যাচাই করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তির জন্য প্রশাসন বরাবর আবেদন করব।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘ঘটনাটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আমরা হল প্রশাসনকে নির্দেশনা দিয়েছি। তারা বিষয়টি তদন্ত করে আমাদের কাছে প্রতিবেদন জমা দিলে ব্যবস্থা নেব।’

