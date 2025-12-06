ইটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, ৬ জনের কারাদণ্ড

কিশোরগঞ্জের ইটনায় কৃষিজমি থেকে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের অপরাধে ছয়জনকে তিন মাস করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ইটনা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মুনতাসীর হাসান খান।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ইটনা উপজেলা সদর ইউনিয়নের পূর্বগ্রাম মোল্লাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন মুন্সিগঞ্জ জেলার হারুন অর রশিদের ছেলে রুবায়েত হোসেন, আবু বক্কার সিদ্দিকের ছেলে মো. আব্দুল্লাহ, কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার সোনালী মিয়া ছেলে ফরহাদ মিয়া, জয়নাল মিয়ার ছেলে মো. নোমান, মিঠামইন উপজেলার মো. হাসান আলীর ছেলে মারফত আলী ও কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার গিয়াস উদ্দিনের ছেলে সুমন মিয়া।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বিভিন্ন এলাকার হাওরের কৃষিজমি থেকে একটি চক্র পলি মাটি (টপ সয়েল) অবৈধভাবে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। এতে, জমির উর্বরতা হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল সাধারণ কৃষক। ফলে, কৃষিপণ্য বা ফসল উৎপাদন কমছে আশঙ্কাজনকভাবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অষ্টগ্রাম সার্কেল সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মো. শহিদুল হক, ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা (ওসি) জাফর ইকবালসহ ইটনা থানা ও উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্টরা।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ইটনা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মুনতাসীর হাসান খান বলেন, সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে মাটি উত্তোলন করার অপরাধে। দুটি বেকু জব্দসহ ছয়জনকে তিন মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।