মুন্সিগঞ্জে প্রতিপক্ষের হামলায় যুবক নিহত

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম জয় (২৫)। তিনি গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামাল সরকারের ছেলে।
জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তারসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামালের পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় বেকু হাসান ও হোগলাকান্দির লালু গ্রুপের লোকজনের বিরোধ ছিল। বেশ কয়েকবার বেকু হাসান ও হোগলাকান্দির লালু গ্রুপের লোকজন জামালের পরিবারের ওপর হামলা চালায়।
সর্বশেষ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চৌদ্দকাউনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় বেকু হাসানের নেতৃত্বে কয়েকজন সন্ত্রাসী হামলা চালায় জামালের ছেলে জয়ের ওপর। এ সময় তারা তাঁকে দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত জয়ের বাবা জামাল সরকার বলেন, ‘আমার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমি এর বিচার চাই। আমি থানায় মামলা করব।’
গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, ‘একজন নিহতের খবর জেনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর অবস্থায় থাকব আমরা। অচিরেই তারা গ্রেপ্তার হবে।’