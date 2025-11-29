ঢাবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করে ডাকসু নেতারা হেলিকপ্টারে নির্বাচনী জনসংযোগ করছেন: হামিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচিত নেতাদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ ঝেড়েছেন ডাকসুতে পরাজিত ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম। এক পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে দায়িত্বপ্রাপ্তরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এখন হেলিকপ্টারে করে দেশজুড়ে জাতীয় নির্বাচনের জনসভায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।
আজ শনিবার দেওয়া ওই পোস্টে হামিম লেখেন, ‘প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনাদের কাছে আজ নালিশ দিচ্ছি—যাদের দায়িত্ব ছিল ঢাবি শিক্ষার্থীদের কল্যাণে দিনরাত পরিশ্রম করা, তারা আজ শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা করে হেলিকপ্টারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে জনসভা করে ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছে।’
হামিম আরও দাবি করেন, ‘শিক্ষার্থীরা নানাভাবে অবহেলিত হলেও ক্ষমতাসীন ছাত্রনেতারা নিজেদের রাজনৈতিক প্রচারণায় ব্যস্ত। নিশ্চয়ই আপনারা প্রতারকদের চিনছেন, তাদের ব্যবহার দেখছেন এবং আপনাদের মূল্যবান জবাব বিবেচনাধীন রাখছেন।’