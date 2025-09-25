হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ঢাকাসহ সারা দেশে যৌথ বাহিনীর অভিযানে গ্রেপ্তার ৪৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে আট দিনে ৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ, দেশীয় অস্ত্র, মাদক ও চোরাই মালামাল উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) আজ বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

আইএসপিআর জানিয়েছে, ১৮ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধীনস্থ ইউনিটসমূহ, অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে চিহ্নিত শীর্ষ সন্ত্রাসী, মাদক কারবারি, অবৈধ অস্ত্রধারী, অনলাইন জুয়াড়ি, ছিনতাইকারী, মাদকাসক্তসহ ৪৪ জনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় সাতটি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, একটি ককটেল, ১৩২টি গুলি, দেশি-বিদেশি ধারালো অস্ত্র, বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য, ককটেল তৈরির রাসায়নিক, মোটরসাইকেল, পুলিশের পোশাক, মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়।

আইএসপিআর জানায়, আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। সারা দেশে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী নিয়মিত টহল ও নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণেও সেনাবাহিনী সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে যৌথ বাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে সাধারণ জনগণকে সন্দেহজনক যেকোনো কার্যকলাপের তথ্য নিকটস্থ সেনা ক্যাম্পে জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

