বিজয় দিবসে ১০০ নৌকা নিয়ে জবি শিবিরের নৌ র‍্যালি

জবি প্রতিনিধি 

আজ ‎মঙ্গলবার বুড়িগঙ্গা নদীতে ১০০টি নৌকা নিয়ে নৌ র‍্যালি আয়োজন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে ১০০টি নৌকা নিয়ে নৌ র‍্যালি আয়োজন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। ‎

আজ ‎মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় বুড়িগঙ্গা নদীতে শুরু হওয়া এই র‍্যালিতে ১০০টি নৌকায় প্রায় সাত শতাধিক নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি শ্যামবাজার ঘাট থেকে শুরু হয়ে পোস্তগোলা ব্রিজ হয়ে আবারও শ্যামবাজার ঘাটে এসে শেষ হয়। ‎

‎র‍্যালিতে শিবির নেতা-কর্মীরা ‘বিজয় দিবস, সফল হোক’; ‘নদী বাঁচলে, বাঁচবে দেশ’; ‘হাদি ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না’; ‘এক হাদি হাসপাতালে, লক্ষ হাদি ঘরে ঘরে’; ‘ইসলামী ছাত্রশিবির, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন। ‎

‎র‍্যালি শেষে অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী ও শাখা শিবিরের সভাপতি মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ‘স্বাধীনতাযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমরা বিজয় দিবসে এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রোগ্রামের আয়োজন করেছি। এর মাধ্যমে আমরা পুরো জাতিকে নদী রক্ষা ও বাঁচানোর জন্য একটি বার্তা পৌঁছে দিতে চাই।’ ‎

রিয়াজুল ইসলাম আরও বলেন, ‘বুড়িগঙ্গাসহ দেশের সব নদী দখল ও দূষণের কারণে মৃতপ্রায়। তিস্তা, ফেনীসহ বড় নদীগুলোতে ভারতের পানি নিয়ন্ত্রণ আমাদের ন্যায্য অংশের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করছে। ভারতের এমন মনোভাব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ।’ ‎

‎এ সময় শিবির-সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের জিএস প্রার্থী ও শাখা শিবির সেক্রেটারি আব্দুল আলিম আরিফসহ প্রায় সাত শতাধিক শিবির নেতা-কর্মী এতে অংশগ্রহণ করেন।

