নির্বাচনে পুলিশ সদস্যরা নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করবে: জিএমপি কমিশনার

গাজীপুর প্রতিনিধি

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন গাজীপুর মহানগর পুলিশের কমিশনার মো. ইসরাইল হাওলাদার। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জিএমপির পুলিশ সদস্যরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মহানগর পুলিশের কমিশনার মো. ইসরাইল হাওলাদার।

আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে গাজীপুর মহানগর পুলিশের হেডকোয়ার্টারের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

পুলিশ কমিশনার জানান, গাজীপুরে তাঁর কাজের মধ্যে তিনটি বিষয়কে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে—মহাসড়কের যানজট নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং আসন্ন নির্বাচনকে সুষ্ঠু, সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করা।

মতবিনিময় সভায় গাজীপুরের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন) মো. জাহিদুল হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) তাহেরুল হক চৌহানসহ জিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় পুলিশ কমিশনার বলেন, ‘আমি গাজীপুরে যোগদানের পর গত কয়েক দিন মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান করে জানার চেষ্টা করেছি।’ তিনি কয়েক দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে গাজীপুরকে নিরাপদ ও বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করার জন্য কিছু পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন।

এ সময় তিনি অপরাধ দমন, যানজট নিরসন, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও কিশোর গ্যাং কমিয়ে আনার বিষয়ে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

পুলিশ কমিশনার জানান, মাদক, অপরাধী চক্র, অবৈধ পার্কিং, বস্তিতে মাদকের উৎসস্থল ও মব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হবে। কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

কমিশনার আরও জানান, গাজীপুরে চলমান যানজট নিরসনে বিশেষ নজর দেওয়া হবে ও অবৈধ পার্কিংসহ যান চলাচলে শৃঙ্খলা ফেরাতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে।

