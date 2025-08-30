হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাড়ে ৮ কোটি টাকার কাজ: অনিয়মে চুক্তি বাতিল, পৌরবাসীর দুর্ভোগ

অরূপ রায়, সাভার 

ছবি: সংগৃহীত

সাভারের আলোচিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিকদার কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড বিল্ডার্সের প্রায় সাড়ে ৮ কোটি টাকার কাজের চুক্তি বাতিল করেছে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। কাজে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ার পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পৌরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়। তবে এর আগেই প্রতিষ্ঠানটি চুক্তি মূল্যের অর্ধেকের বেশি বিল তুলে নিয়েছে।

পৌরসভার প্রকৌশল শাখার তথ্য অনুযায়ী, পৌর এলাকার মজিদপুর, ডগরমোড়া, ব্যাংক কলোনি, আড়াপাড়া ও আনন্দপুর মহল্লায় ১ হাজার ৪৮১ মিটার সড়ক পাকাকরণ এবং ১ হাজার ৬৬১ মিটার ড্রেন নির্মাণের কথা ছিল। চুক্তি অনুযায়ী এ বছর এপ্রিল মাসে কাজ শেষ করার কথা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজই শেষ করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।

এরই মধ্যে একটি প্যাকেজে ৪টি কাজের একটি ড্রেন নির্মাণে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পরপরই ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে সব কটি কাজের চুক্তি বাতিল করা হয়। কিন্তু এর আগেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ৪ কোটি ৩৮ লাখ ৮৯ হাজার ৬৬১ টাকা বিল উত্তোলন করে নেওয়া হয়।

যেসব কাজের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে: পৌরসভার তথ্য অনুযায়ী, মজিদপুর এলাকায় ২৭৫ মিটার সড়ক পাকাকরণ ও ৪৬০ মিটার ড্রেন নির্মাণকাজের জন্য ১ কোটি ৭৭ লাখ ৩৯ হাজার ৮৯৪ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল। এর মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ৯৬ লাখ ১১ হাজার ৫০৪ টাকা। কাজের অগ্রগতি দেখানো হয়েছে ৫৪ দশমিক ২০ ভাগ। ব্যাংক কলোনি এলাকায় ৫৬১ মিটার সড়ক পাকাকরণ ও ৭৬৬ মিটার ড্রেন নির্মাণ করার কথা। এ কাজের জন্য ব্যয় ধরা হয় ২ কোটি ৩০ লাখ ৪১ হাজার ৩০১ টাকা। এর মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ১ কোটি ১৯ লাখ ৪৪ হাজার ৭২৩ টাকা। কাজের অগ্রগতি দেখানো হয়েছে ৪৭ দশমিক ৬০ ভাগ। আনন্দপুর এলাকায় ৬৫ মিটার সড়ক পাকাকরণ ও ৪৩৫ মিটার ড্রেন নির্মাণ করার জন্য ২ কোটি ৩৪ লাখ ৭৮ হাজার ৮১২ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিল। এর মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ১ কোটি ৭০ লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ টাকা। কাজের অগ্রগতি দেখানো হয়েছে ৭২ দশমিক ৬৯ ভাগ। আড়াপাড়া এলাকায় ৫৮০ মিটার সড়ক পাকাকরণের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২ কোটি ২ লাখ ৯১ হাজার ৩৮০ টাকা। এর মধ্যে বিল প্রদান করা হয়েছে ৫২ লাখ ৬৫ হাজার ৭৮২ টাকা। কাজের অগ্রগতি দেখানো হয়েছে ২৬ ভাগ।

২২ আগস্ট আড়াপাড়া এলাকার কোটপাগার মহল্লার আজিজের বাড়ি থেকে আড়াপাড়া বটতলা পর্যন্ত ৫৮০ মিটার রাস্তার কাজ পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, কোটপাগার আজিজের বাড়ি থেকে বাবুলের বাড়ি পর্যন্ত মাত্র ২০০ ফুট রাস্তার ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি রাস্তা আগে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থায়ই রয়েছে। এতে রাস্তার দুই পাশের বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে।

কোটপাগার এলাকার ব্যবসায়ী মখদুম আলী বলেন, ঠিকাদার গত জুন মাসে কাজ ফেলে চলে গেছেন। এরপর ঠিকাদার বা পৌরসভার কোনো কর্মকর্তাকে এখানে দেখা যায়নি।

সাভার পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মো. আলম মিয়া বলেন, গত এপ্রিল মাসে কাজের মেয়াদ শেষ হয়েছে। কিন্তু পৌর ভবনের সামনের রাস্তা ও ড্রেনের কাজ শেষ করতে পারেননি ঠিকাদার। বারবার তাগিদ দেওয়ার পরও তিনি কোনো গুরুত্ব দেননি। এখন তো তাঁকে পাওয়াই যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে কাদের সিকদারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। ফোন না ধরায় কথা বলাও সম্ভব হয়নি।

সাভার পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী আমজাদ হোসেন বলেন, কাজে অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সিকদার কনস্ট্রাকশনের প্রায় সাড়ে ৮ কোটি টাকার কাজের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবুবকর সরকার চলতি মাসের প্রথম দিকে চুক্তি বাতিল করেন। পাশাপাশি ঠিকাদারের লাইসেন্সও বাতিল করে দেওয়া হয়।

