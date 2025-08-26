হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কমলাপুর রেলস্টেশনে নারীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবক আটক

ঢামেক প্রতিবেদক

রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনে এক নারীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। নিহত নারীর নাম শ্যামলী (৩০)। গতকাল সোমবার রাত ১টার দিকে পুলিশ সদস্যরা মুমূর্ষু অবস্থায় ওই নারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় সুজন নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

ঢাকা রেলওয়ে থানার (কমলাপুর) উপপরিদর্শক (এসআই) আবু হানিফ জানান, রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাঁরা খবর পান, রেলস্টেশনের ভেতরে ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে এক নারীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক যুবক কুপিয়ে আহত করেছে। সেখানে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই নারীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এসআই আরও বলেন, নিহতের মুখমণ্ডল ও গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

অভিযুক্ত যুবককে আটক করা হয়েছে জানিয়ে ঢাকা রেলওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জয়নাল আবেদীন বলেন, নিহত শ্যামলীর বাড়ি নাটোর জেলায়। ঢাকার আজিমপুরে থাকতেন তিনি। আটক সুজনের বাড়ির পাবনা জেলায়। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, প্রেমের সম্পর্কের অবনতির কারণে ওই নারীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে ওই যুবক। বিস্তারিত জানতে তদন্ত চলছে।

