দোহার-নবাবগঞ্জে কোনো ধরনের মাদক কারবার চলবে না: এমপি আশফাক

দোহার (ঢাকা) প্রতিনিধি 

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন সংসদ সদস্য খন্দকার আবু আশফাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বিএনপির ঢাকা জেলা সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক বলেছেন, ‘দোহার-নবাবগঞ্জে কোনো ধরনের মাদক কারবার চলবে না। তেলবাজি পছন্দ করি না।’

বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে দোহার উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

এ সময় তাঁর নামের আগে ‘মাটি ও মানুষের নেতা’ উপাধি ব্যবহার না করার অনুরোধ করেন। একই সঙ্গে আজ থেকে তাঁর ছবি ব্যবহার করে ব্যানার বা পোস্টার তৈরি না করার আহ্বান জানান আবু আশফাক।

সভায় তিনি বলেন, দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলায় মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হলো। একই সঙ্গে অবৈধ বালু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেও কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনারা স্বাধীনভাবে সত্য লিখবেন। বাংলাদেশের মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্যই বিএনপি গত ১৭ বছর আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে।’

দোহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মাঈদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাসফিগ সিবগাত উল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দোহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বকর সিদ্দিকসহ আরও অনেকে।

