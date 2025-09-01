হোম > সারা দেশ > ঢাকা

এবার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক সচিব জিয়াউল আলম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব এন এম জিয়াউল আলম। ছবি: সংগৃহীত

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব এন এম জিয়াউল আলমকে এবার একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন গ্রেপ্তার দেখানোর এই আদেশ দেন।

জিয়াউল আলমকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর কাফরুল থানা এলাকায় মো. রুস্তম নামের একজনের মৃত্যুর ঘটনায় করা হত্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই কামরুল ইসলাম।

শুনানি শেষে আদালত গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ১৯ জুলাই কাফরুল থানাধীন মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বরের বেগম রোকেয়া সরণির শাহ আলী প্লাজা মার্কেটের পশ্চিম পাশে বাটা শোরুমের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন ভিকটিম মো. রুস্তম। ঘটনার দিন বিকেলে গুলিতে আহত হলে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসক রুস্তমকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নিহতের পরিবার কাফরুল থানায় হত্যা মামলাটি করে।

সাবেক সিনিয়র সচিব জিয়াউল আলম গ্রেপ্তার

গত ৫ মার্চ চট্টগ্রাম থেকে জিয়াউল আলমকে আটক করা হয়। পরদিন রাজধানীর কাফরুল থানায় করা জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য পাচার করে ২০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। এরপর থেকে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

