সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণের ভবনগুলোর কাঠামোগত স্থিতিশীলতা মূল্যায়নের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণের ভবনগুলোর কাঠামোগত স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন করে ১০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বুয়েটসহ দক্ষ ও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ওই মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. গোলাম কিবরিয়ার করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে এসব স্থাপনার স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে অবকাঠামোগত মূল্যায়ন, রেট্রোফিটিং (ভূমিকম্পসহন) প্রস্তুতিসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুলও জারি করেছেন হাইকোর্ট।

রিটের পক্ষে গোলাম কিবরিয়া নিজেই শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ শফিকুর রহমান।

