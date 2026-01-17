আরিচা ঘাটে অসুস্থ হয়ে যুগ্ম সচিবের মৃত্যু

তথ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ ও এসসিপিএম প্রকল্পের পরিচালক, যুগ্ম সচিব আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ফারুক হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।
গত শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে আরিচা ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আজ শনিবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শিবালয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনীষা রানী কর্মকার।
জানা গেছে, নিহত আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ফারুক পাবনার আমিনপুর থানার দিয়ারবামন্দি গ্রামের বাসিন্দা ওয়াদুদ মিয়ার ছেলে। তিনি ঢাকা থেকে শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসে আরিচা ঘাটে পৌঁছান। ঘাটে নেমে স্পিডবোটে ওঠার প্রস্তুতিকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
এ সময় স্পিডবোট কাউন্টারের কর্মীরা তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে মানিকগঞ্জ মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
স্পিডবোট ঘাটে দায়িত্বে থাকা আতোয়ার রহমান জানান, যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে উথলী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরে তাঁকে মুন্নু মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনীষা রানী কর্মকার জানান, ফেসবুকের মাধ্যমে যুগ্ম সচিবের মৃত্যুর খবর জানতে পারেন। বিষয়টি জানার পর বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, উপজেলায় কোনো সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেনি। পরে তিনি স্পিডবোট ঘাটে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ওই কর্মকর্তা স্পিডবোটে ওঠার আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মুন্নু হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ইসিজি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে তিনি হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।
পরে বিষয়টি তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে এসে লাশ গ্রহণ করেন এবং গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যান।