হোম > সারা দেশ > ঢাকা

তুরাগ নদ থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগ নদ থেকে এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা ১টার দিকে শিশুটি নদে ডুবে যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর বলা আড়াইটার দিকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করেন টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যরা।

শিশুর নাম সাজিদ (৭)। সে টঙ্গীর বউবাজার এলাকার শামিম আহম্মেদের ছেলে। তাৎক্ষণিকভাবে শিশুটির পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. শাহিন আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শাহিন আলম বলেন, আজ দুপুরে টঙ্গীর বউবাজার এলাকায় তুরাগ নদের ওপর রেল সেতুর নিচে বন্ধুদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে যায়। এ সময় সাজিদ নদে ডুবে যায়। পরে আশপাশের লোকজন টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের খবর দেয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যরা শিশুটির লাশ উদ্ধার করেন।

টঙ্গী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ পাঠিয়েছি। লাশ উদ্ধার করে টঙ্গী নৌ পুলিশ ফাঁড়িতে আনা হবে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলার প্রস্তুতি চলছে।

সম্পর্কিত

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরেক আসামি কিশোরগঞ্জে গ্রেপ্তার

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

বাসচাপায় অটোরিকশাচালক নিহত, আহত ১০

ভাড়া বাসা থেকে নারীর লাশ উদ্ধার, গলায় আঘাতের চিহ্ন

সিরাজদিখানে বিষপানে দম্পতির মৃত্যু

সাংবাদিক হত্যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অশনিসংকেত: এমএসএফ

মহাখালী ফ্লাইওভারের ডিভাইডারে প্রাইভেট কারের ধাক্কা, দুই ভাই নিহত

জুলাই নিয়ে ভুয়া মামলা: এক রিয়াজ নিহত তিন এলাকায়

হাতিয়ায় স্থায়ী ফেরি সার্ভিসের দাবিতে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরও তিনজন গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা