৪৭তম বিসিএস: লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ

৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল চাকরিপ্রার্থী শিক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের দুই লেন আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা।
এতে মহাসড়কের দুই পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি পরিষেবার যানবাহনগুলোর চলাচল স্বাভাবিক ছিল। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (বেলা ২টা ৪০ মিনিট) অবরোধ চলমান আছে। এর আগে গতকাল সোমবার একই দাবিতে ২০ মিনিট ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।
ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী বরিউল আলম বলেন, ‘তাড়াহুড়ো করে পিএসসি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছে, সে প্রতিবাদে আমরা এক মাস ধরে পিএসসিকে স্মারকলিপি প্রদান, পিএসসির সামনে অবস্থান কর্মসূচি, শাহবাগ ব্লকের সঙ্গে সমন্বয় করে সারা দেশে আমাদের আন্দোলন চলমান রেখেছি। কিন্তু পিএসসির নির্দেশে আমাদের স্টুডেন্টদের ওপর তারা পুলিশি হামলা, নির্যাতন করে। সেই প্রতিবাদে আমাদের স্টুডেন্টরা তিন দিন ধরে আমরণ অনশন করছে। কিন্তু এতেও তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই, তারা কোনো বিবেচনা করছে না। তারা স্বৈরাচারী একটা সিদ্ধান্ত সবার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আমাদের ন্যায্য দাবি যদি আজকে তারা মেনে না নিয়ে স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়, ভবিষ্যতে একের পর এক স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত তারা চাপিয়ে দেবে।’
জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী হারুন অর রশীদ বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের যৌক্তিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এই যৌক্তিক আন্দোলনে অনেক রাজনৈতিক দলও সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু এরপরও পিএসসি কাদেরকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এ রকম স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, সেটা আমরা জানতে চাই।’