মুন্সিগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ছুরিকাহত যুবকের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

নিহত কাউছার খান। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ১৭ দিন পর ছুরিকাহত এক যুবক মারা গেছেন। তাঁর নাম কাউছার খান (২০)। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। কাউছার জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের ডাকাতিয়াপাড়া গ্রামের কাইয়ুম খানের ছেলে।

নিহত ব্যক্তির বাবা কাইয়ুম খান জানান, সংঘর্ষের সময় তাঁর ছেলে কাউছারের ওপর হামলা চালিয়ে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে তাঁকে ঢামেকে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন। ঘটনার মূল হোতা এখনো গ্রেপ্তার হননি দাবি করে তিনি বলেন, ‘আমার ছেলের হত্যার উপযুক্ত বিচার চাই।’

এ বিষয়ে সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বকর সিদ্দিক বলেন, আহত যুবক গতকাল মধ্যরাতে মারা গেছেন। আহত হওয়ার ঘটনায় যুবকের বাবা কাইয়ুম খান বাদী হয়ে ১১ জনের নাম উল্লেখ এবং সাত-আটজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেছেন। এখন পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ৬ আগস্ট সন্ধ্যায় জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের রাঙ্গাবালিয়া মৌলভী মাঠ এলাকায় মাটি ভরাট ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বাসাইল গ্রামের অপু হাওলাদার ও ডাকাতিয়াপাড়া গ্রামের জাকির খানের পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় কাউছার খানসহ দুজন ছুরিকাহত হন।

