বাউলের ওপর হামলার প্রতিবাদে শাহবাগে ‘গানের আর্তনাদ’ কর্মসূচিতে বাধা

বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং কারাবন্দী বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে আয়োজিত প্রতিবাদী গানের অনুষ্ঠানে মব সৃষ্টি করে কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের সামনে ‘গানের আর্তনাদ’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানের আয়োজক নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সম্প্রীতি যাত্রা।
আয়োজকেরা জানিয়েছেন, বিকেলে অনুষ্ঠান শুরু হলে জুলাই মঞ্চ নামের একটি সংগঠনের কর্মীরা সমাবেশস্থলে এসে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরা অনুষ্ঠানের ব্যাকড্রপ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে অস্থিরতা তৈরি করেন। এতে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির সৃষ্টি হয়। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে সেখানে উত্তেজনা তৈরি হয়।
আয়োজকদের দাবি, এই পুরো ঘটনায় পুলিশকে নীরব ভূমিকায় দেখা গেছে। বক্তারা জুলাই মঞ্চের অগণতান্ত্রিক আচরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।
সভায় শিল্পী অরূপ রাহী, লেখক ও গবেষক নাহিদ হাসান নলেজ, সংস্কৃতিকর্মী বীথি ঘোষ, রেবেকা নীলা, শিল্পী অমল আকাশ, বাউলশিল্পী আলমাস সরকার, শিল্পী কৃষ্ণকলি, শিক্ষক শর্মী হোসেন, নাভিনা মুরশিদ, মোশাহিদা সুলতানা ঋতু, সুরেশ্বরী দরবারের দিপূ নূরী সুরেশ্বরী, চলচ্চিত্র নির্মাতা আকরাম খান, বাসদ মার্ক্সবাদীর সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের প্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক কর্মী, বাউল, মানবাধিকারকর্মী, সংস্কৃতিকর্মীসহ অনেকে অংশগ্রহণ করেন। কবি রহমান মুফিজ ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাফিউজ্জামান ফরিদ যৌথ সঞ্চালনা করেন।
সমাবেশে আবুল সরকারের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানানো হয় এবং সারা দেশে বাউলদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সবাইকে ঐক্যবদ্ধের আহ্বান করা হয়। সমাবেশ শেষে শিল্পীরা প্রতিবাদী গান করেন এবং একটি মশালমিছিল শাহবাগ থেকে রাজু ভাস্কর্য পর্যন্ত এগিয়ে যায়।