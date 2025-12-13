হোম > সারা দেশ > ঢাকা

হাদিকে গুলি: সন্দেহভাজনের তথ্য চেয়ে পুরস্কার ঘোষণা ডিএমপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

হাদিকে গুলি করা সন্দেহভাজন। ছবি: ডিএমপি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলা চালানো সন্দেহভাজনদের ব্যাপারে তথ্য চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ–ডিএমপি। হামলাকারীদের ব্যাপারে কারও কাছে কোনো তথ্য থাকলে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯–এ কল করে পুলিশকে অথবা মতিঝিল জোনের ডিসি এবং পল্টন থানার ওসিকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেছেন, গতকাল শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাজধানীর বিজয়নগর বক্স কালভার্ট এলাকায় মোটরসাইকেল আরোহী দুর্বৃত্তদের হামলায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি গুরুতর আহত হন। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে রাজধানীতে জোর অভিযান পরিচালনা করছে।

সন্দেহভাজন খুনির বিষয়ে তথ্য চেয়েছে ডিএমপি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

তিনি আরও জানান, ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ছবির ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা গেছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ তাঁকে হন্য হয়ে খুঁজছে। উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকলে বা তাঁর সন্ধান পেলে দ্রুত নিম্নলিখিত মোবাইল নম্বর অথবা ৯৯৯ এর মাধ্যমে পুলিশকে জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

ডিএমপি উক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে কেউ কোনো তথ্য জানাতে চাইলে ডিএমপির মতিঝিল জোনের ডিসির ০১৩২০০৪০০০৮০ নম্বরে অথবা পল্টন থানার ওসির ০১৩২০০৪০১৩২ নম্বরে কল করে জানানোর অনুরোধ জানিয়েছে। তারা আরও বলেছে, সন্ধানদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে এবং উপযুক্ত পুরস্কৃত করা হবে।

