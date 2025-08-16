হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর শ্যামপুরের ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ওই বৃদ্ধকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায় কদমতলী থানা-পুলিশ। ভোর সাড়ে ৫টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

বৃদ্ধের বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর। তবে তাঁর কোনো নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।

কদমতলী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ভোরে খবর পাই শ্যামপুরের ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি এলাকায় এক বৃদ্ধ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। বৃদ্ধকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, কোন যানবাহনের সঙ্গে এই দুর্ঘটনা হয়েছে তা জানা যায়নি এবং বৃদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরিচয় শনাক্তে সিআইডি ক্রাইমসিন ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে।

