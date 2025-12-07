শাহজালাল বিমানবন্দরে যাত্রীর লাগেজে ৯৩ হাজার ইউরো

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মো. শাহ জাহান নামের রোমগামী এক যাত্রীর লাগেজ থেকে ৯৩ হাজার ৯০ ইউরো উদ্ধার করা হয়েছে। বিমানবন্দরের চেকিং রো-ডি থেকে আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এসব ইউরো উদ্ধার করে অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (অ্যাভসেক)।
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ কাউসার মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
কাউসার মাহমুদ জানান, আজ সকালে অ্যাভসেক সদস্য নিরাপত্তা তল্লাশি চালিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের (বিজি-৩৫৫) রোমগামী ফ্লাইটের বহির্গামী যাত্রীর লাগেজে লুকায়িত অবস্থায় ৯৩ হাজার ৯০ ইউরো উদ্ধার করা হয়েছে।
এ ঘটনায় ওই যাত্রীকে আটক করা হয়েছে। পরে বিষয়টি বিমানবন্দর কাস্টমসকে জানানো হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয় বলেও জানান তিনি।