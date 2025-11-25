হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শ্রীপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নিহত

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকাগামী দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনের দুই বগির মাঝখানে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যাত্রী মারা গেছেন।

আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথের কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. মাসুদ রানা বলেন, কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণে আউটার সিগন্যালের সামনে একজন ব্যক্তি দুই বগির মাঝখান থেকে নিচে পড়ে যান। এ সময় সে মারাত্মকভাবে গুরুতর আহত হন। শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ট্রেন যাওয়ার পরপরই স্থানীয়রা এসে জীবিত পেলেও অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মারা যান। স্থানীয়রা কেউ তাঁর পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মো. আল আমিন বলেন, ‘সন্ধ্যার দিকে রেলওয়ে স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে একজন গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এমন খবর পান। একটু পর মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পারি। এ বিষয়ে রেলওয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে।’ তিনি আরও জানান, স্থানীয়রা জানিয়েছেন নিহত ব্যক্তি ট্রেনের বগির মাঝখানে বসে যাত্রা করছিলেন। বয়স ৬০ বছর। পরনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি ছিল।

