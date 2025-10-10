হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর শরৎ উৎসব স্থগিত নিয়ে যা জানাল চারুকলা অনুষদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর শরৎ উৎসব। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর শরৎ উৎসবটি স্থগিতের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে চারুকলা অনুষদ। আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) অনুষদটির ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে শরৎ উৎসব স্থগিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী গত ১৯ বছর যাবৎ চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় শরৎ উৎসব পালন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর শরৎ উৎসব ১৪৩২ আয়োজনের জন্য ১০-১০-২০২৫ তারিখ বকুলতলা ব্যবহারের জন্য অনুষদ বরাবর অনুমতি প্রার্থনা করে আবেদনপত্র প্রদান করে। চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময়ই শিল্প-সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে লালন করে বিধায় সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর শরৎ উৎসব আয়োজনের আবেদনপত্রটি বরাবরের ন্যায় অনুমোদন প্রদান করে।’

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ‘পরবর্তীতে গত ০৯-১০-২০২৫ তারিখে উল্লিখিত অনুষ্ঠান আয়োজকদের একজন ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীসমাজ কর্তৃক উৎসবটি বন্ধের জন্য চারুকলা অনুষদ বরাবর একটি আবেদনপত্র প্রদান করে। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আপাতত অনুষ্ঠানটি স্থগিত করা হয়।

‘উল্লেখ্য যে, আগামীকাল শনিবার অনুষদের শিক্ষক ও সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের বিষয়াবলি খতিয়ে দেখে স্থগিত অনুষ্ঠানটি পরবর্তীতে সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।’

