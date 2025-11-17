বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

রাজধানীর উত্তরায় বিমানবন্দর রেলস্টেশনে একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ভেতরে চালের বস্তা থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।
বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে আজ সোমবার সকালে ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের সেনা কর্মকর্তারা। তল্লাশিতে সহযোগিতা করে র্যাব-১। উদ্ধার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি গুলি ও চারটি ককটেল।
উত্তরা আর্মি ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সেনাবাহিনী জানায়, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা পরিচালনা করে দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসা একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি তল্লাশি করা হয়। তল্লাশি করে চালের বস্তা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি গুলি ও চারটি ককটেল বোমা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজন ব্যক্তিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উত্তরা আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়েছে।
ট্রেনের যাত্রীদের বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দিনাজপুর থেকে ছেড়ে আসার পর পার্বতীপুর রেলস্টেশনে ট্রেনটি যাত্রাবিরতি করলে নিলে ৩-৪ জন ব্যক্তি কয়েকটি চালের বস্তা ট্রেনের নির্দিষ্ট বগিতে রেখে চলে যায়। সেই নাশকতাকারীদের শনাক্ত করার কাজ চলছে।