ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার-হাজিনগর ব্রিজে অর্ধশতাধিক অবৈধ দোকান উচ্ছেদ

রাজধানীর ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার-হাজিনগর ব্রিজে অবৈধ দোকান উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করেছে ডেমরা থানা-পুলিশ। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুর রহমান। অভিযানে ব্রিজের ওপরের অর্ধশতাধিক অবৈধ দোকান ও হকার স্টল উচ্ছেদ করা হয়। একই সঙ্গে ব্রিজের দুই পাশের প্রবেশমুখ-সংলগ্ন দোকানও অপসারণ করা হয়।
এ ছাড়া হাজিনগর এলাকায় ব্রিজের প্রবেশমুখে যানজট সৃষ্টি করা ইজিবাইক ও অটোরিকশা সরিয়ে দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে সেখানে যানবাহন দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়।
এ বিষয়ে ডেমরা থানার ওসি মো. মাহমুদুর রহমান বলেন, ‘স্টাফ কোয়ার্টার-হাজিনগর ব্রিজ দিয়ে প্রতিদিন চার লক্ষাধিক মানুষের চলাচল। অথচ কতিপয় অসাধু প্রভাবশালী লোক এই ব্রিজে অবৈধ দোকান ও হকারদের বসায়। এ ঘটনায় এলাকাবাসী আমার কাছে অভিযোগ করলে রোববার অভিযান পরিচালনা করি। এর আগেও বৃষ্টিতে অভিযান পরিচালনা করে হকার উচ্ছেদ করেছি। পরে কৌশলে তারা আবার দোকানপাট বসিয়েছে। তাই এবারও অভিযান পরিচালনা করতে হলো।’