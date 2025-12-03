পরকীয়ার সন্দেহ, ডেমরায় স্ত্রী ও শাশুড়িকে যুবকের ছুরিকাঘাত

রাজধানীর ডেমরার বামৈলে এক ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ি আহত হয়েছেন। আহত দুজন হলেন মোরশেদা আক্তার (২৩) ও তাঁর মা সাহিদা বেগম (৪০)।
আজ বুধবার দুপুরের দিকে বামৈলের মাতব্বর গলির একটি বাসায় ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সোহাগ মিয়াকে (২৮) আটক করেছে পুলিশ।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আহত মোরশেদার মামা মফিজুল ইসলাম আকাশ বলেন, বামৈলের মাতব্বর গলিতে ভাড়া বাসায় থাকেন তাঁর বোন সাহিদা ও ভাগনি মোরশেদা। মোরশেদা ও তাঁর স্বামী সোহাগ পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। বিভিন্ন সময় পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হতো। মোরশেদাকে সন্দেহ করতেন সোহাগ। এসব বিষয় নিয়ে আজ দুপুরে বাসায় মোরশেদার সঙ্গে ঝগড়া লাগে সোহাগের।
সোহাগ একপর্যায়ে মোরশেদাকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন। সাহিদা বেগম বাধা দিতে গেলে তাঁকেও ছুরিকাঘাত করেন সোহাগ। মা-মেয়ের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এসে দুজনকে উদ্ধার করে এবং সোহাগকে ধরে ফেলে। পরে মা-মেয়েকে ঢামেক হাসপাতালে আনা হয়।
ডেমরা থানার উপপরিদর্শক মো. শাহিন পারভেজ বলেন, দুপুরে খবর পেয়ে বামৈলে গিয়ে সোহাগ মিয়াকে আটক করে থানায় নিয়েছেন। জানা গেছে, স্ত্রী বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত বলে সন্দেহ সোহাগের। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়ার একপর্যায়ে সোহাগ স্ত্রীকে এবং তাঁকে বাঁচাতে আসা শাশুড়িকে ছুরিকাঘাত করেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।